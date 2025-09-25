Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: GIESSEN: Fahrzeuge in Lollar-Odenhausen aufgebrochen+Unbekannter flüchtet nach Parkplatzrempler

Lollar: Autos in Odenhausen (Lahn)aufgebrochen

Zwei Autos gerieten in der Straße "Auf der Hohle" in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten machten sich am Mittwoch (24. September) zwischen 02.00 und 04.00 Uhr an einem Renault zu schaffen und entwendeten daraus einen Sack mit Bekleidung. Ein paar Häuser weiter versuchten Unbekannte gegen 02.40 Uhr die Tür eines Mercedes zu öffnen. Nachdem sich das Fahrzeug nicht öffnen ließ, zogen sie weiter. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555 zu melden.

Hungen: Parkplatzrempler

Rund 2.000 Euro wird die Reparatur an einem silberfarbenen Golf kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kombi auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Auf der Landwehr" vermutlich bei einem Parkmanöver an der linken Seite beschädigte. Zeugen, die den Unfall am Samstag (20. September) zwischen 17.00 und 17.20 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/ 9143-0 in Verbindung zu setzen.

