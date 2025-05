POL-WHV: Versuchter Trickbetrug in Bäckerei - Verkäuferin reagiert aufmerksam

Varel (ots) - Am 21. Mai 2025, kam es gegen 16:30Uhr im Bereich der Windallee in Varel zu einer kleineren Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Bewohner ein zuvor bestelltes Paket geöffnet, in dem sich ein als Zubehör für ein Softairspiel gedachtes Produkt in Form einer Handgranate befand. Dieses explodierte beim Öffnen. Der ...

mehr