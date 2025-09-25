Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: größerer Polizeieinsatz in der "Hohe Straße"

Giessen (ots)

Herborn-Seelbach- größerer Polizeieinsatz in der "Hohe Straße"

Eine schwerverletzte Person wurde der Rettungsleitstelle gestern Mittag (24.09.2025) gegen 13:00 Uhr gemeldet. Laut Zeugen lag der Mann blutüberströmt in einem Hauseingang. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden Polizeikräfte und Rettungskräfte entsandt. Offenbar hatte sich der Mann die schweren Verletzungen selbst zugefügt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Informationen darüber hinaus werden nicht erteilt.

Normalerweise berichtet die Polizei nicht über Suizide oder Suizidversuche. In diesem Fall berichten wir, da bereits in den Medien und den sozialen Netzwerken Falschmeldung kursieren.

Wir weisen aus aktuellem Anlass nochmals daraufhin, sich ausschließlich auf die offiziellen Meldungen der Polizei zu beziehen.

Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, so suchen sie professionelle Hilfe. Diese finden Sie unter dem Link: https://www.telefonseelsorge.de/

