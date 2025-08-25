PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Kreis Viersen (ots)

Zwischen Freitag und Samstag kam es zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Kreis Viersen. Am Freitagabend, 22. August, brach mindestens eine unbekannte Person zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Domgarten" in Willich ein und entwendete Bargeld und Schmuck. Am Samstagmorgen, 23. August, wachte die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Schirick" in Viersen gegen 5:30 Uhr auf, weil sie Geräusche wahrnahm. Als sie nach unten ging, stellte sie fest, dass Dekorationsartikel, Schlüssel und Werkzeug gestohlen wurden. Im Holtweg in Bracht brach ebenfalls am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus ein und entwendete einige Gemälde. Falls Sie zu einem der Fälle Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim KK2. /jk (813)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

