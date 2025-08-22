Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall am Bahnübergang - Viersener wird tödlich verletzt

Willich (ots)

Am Donnerstag kam es am Bahnübergang Grenzweg an der Grenze zum Viersener Stadtgebiet zu einem schlimmen Unfall, bei dem ein Mann aus Viersen tödlich verletzt wurde. Der 65-jährige Viersener überquerte gegen 16.20 Uhr aus Richtung Willich den Bahnübergang und wurde hier von einem herannahenden Personenzug aus Richtung Viersen erfasst. Der Bahnübergang ist mit Halbschranken versehen und verfügt zudem über eine Lichtzeichenanlage. Vermutlich überquerte der Mann den Bahnübergang, obwohl die Halbschranke geschlossen war. Er war mit seinem Fahrrad unterwegs, hatte es aber nach derzeitigem Stand über den Bahnübergang geschoben. Der Zugführer erlitt einen Schock und wurde durch Seelsorger betreut. Die Fahrgäste des Personenzuges wurden durch Eisatzkräfte von Bundespolizei und Feuerwehr aus dem Zug begleitet und konnten ihre Fahrt in Bussen fortsetzen. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Kleve unterstützte die Viersener Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Die Bahnstrecke ist derzeit noch gesperrt. Am 25. Juni dieses Jahres hatte sich am selben Bahnübergang ein ähnlicher Unfall ereignet, bei dem eine 88-jährige Seniorin ums Leben kam (Meldung 656). /ft

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell