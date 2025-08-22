PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwerer Unfall an Kreuzung - Zwei Personen schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 17:25 Uhr stießen an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Südring in St. Tönis zwei Autos schwer zusammen. Eine 41-jährige Frau aus Korschenbroich fuhr mit ihrem Wagen auf dem Südring aus Richtung Süchteln und wollte nach links in die Düsseldorfer Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Auto einer 43-jährigen Frau aus Tönisvorst, die den Südring in Richtung Süchteln geradeaus befuhr. Der Unfall verletzte die 41-Jährige leicht. Die 43-Jährige und ihr 19-jähriger Beifahrer aus Tönisvorst wurden durch den Unfall schwer verletzt. /jk (811)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

