Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tragischer Unfall - 25-jähriger Motorradfahrer verstirbt noch an Unfallort

Grefrath (ots)

Am Samstag, 23. August, ereignete sich gegen 13:20 Uhr an der Kreuzung B509/Viersener Straße ein schwerer Unfall. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Viersen fuhr aus Lobberich kommend in Richtung Kempen. An der Kreuzung wollte er nach links in die Viersener Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 25-jährigen Motorradfahrer aus Kempen zusammen, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Lobberich überqueren wollte. Der 25-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Notfallseelsorger betreuten seine Angehörigen, nachdem die Polizei sie über den Unfall informiert hatte. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Aachen unterstützte die Polizei bei der Dokumentation des Unfallhergangs. Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle für etwa 4 Stunden. /jk (812)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell