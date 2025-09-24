Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Durch Scheibenklirren geweckt + In Kläranlage eingedrungen + Altkleidercontainer geöffnet + Laptop gestohlen + Unfallflucht auf Wochenmarkt +

Giessen (ots)

Neustadt: Durch Scheibenklirren geweckt

Kurz vor Mitternacht schreckte am späten Montagabend (22.09.2025) eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der "Neue Gartenstraße" in Neustadt auf, als sie das Klirren einer Glasscheibe hörte. Die Bewohnerin schaltete Licht an und stellte fest, dass die Scheibe ihrer Terrassentür beschädigt war. Sie erkannte, wie ein junger Mann über ein Garagendach und dann zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchtete. Er wird als circa 180 cm groß, schlank und zwischen 18 und 25 Jahren alt beschrieben. Der Unbekannte hatte helle Haut, trug ein schwarzes Kapuzenoberteil und blaue Jeans. Zeugen, denen eine Person aufgefallen ist, auf die die Beschreibung zutrifft oder die Hinweise auf die Identität des beschriebenen jungen Mannes geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Marburg telefonisch unter 06421 4060 in Verbindung zu setzen. Der Täter blieb ohne Beute.

Wohratal: In Kläranlage eingedrungen

Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Montag (22.09.2025), 16:00 Uhr bis Dienstag (23.09.2025), 07:55 Uhr Zutritt zum Gelände der Kläranlage in Halsdorf. Dort brachen sie Türen zu zwei Gebäuden auf. Die Täter durchsuchten die Gebäude, machten nach bisherigem Stand jedoch keine Beute. Hinweise nimmt die Marburger Kripo unter 06421 4060 entgegen.

Kirchhain: Altkleidercontainer geöffnet

Vermutlich mittels Trennschleifer öffneten Unbekannte einen Altkleidercontainer in der Waldstraße in Anzefahr. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag (22.09.2025), 18:30 Uhr und Dienstag (23.09.2025), 06:30 Uhr. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist bislang unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in Stadtallendorf zu wenden (Tel.: 06428 93050).

Marburg: Laptop gestohlen

Ein Laptop ist die Beute eines Einbrechers, der in der Zeit zwischen Montag (22.09.2025), 19:00 Uhr und Dienstag (23.09.2025), 09:30 Uhr in einen Büroraum eines Universitätsgebäudes in der Deutschhausstraße eingestiegen war. Zuvor hatte der Täter ein Fenster beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter Tel.: 06421 4060.

Gladenbach: Unfallflucht auf Wochenmarkt

Am Donnerstag (18.09.2025) kam es zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Marktplatz in Gladenbach. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen parkenden schwarzen Audi A4. Zum Zeitpunkt des Unfalls war Wochenmarkt auf dem Gladenbacher Marktplatz. Unfallzeugen werden gebeten, die Polizeistation Biedenkopf zu kontaktieren (Tel.: 06461 92950).

