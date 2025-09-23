Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Marburg: Zeugenaufruf nach Fahrzeugaufbrüchen
Giessen (ots)
Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen im Stadtgebiet beschäftigt die Marburger Kriminalpolizei. In der Nacht von Sonntag (21. September) auf Montag (22. September) schlug der Unbekannte Scheiben von mindestens acht Fahrzeugen, die in der Willy-Mock-Straße, Leopold-Luca-Straße, "Am Schwanhof" und "Am Herrenfeld" standen, ein und suchte nach Beute. Neben Taschen und einer Musikbox nahm er auch EC-Karten mit, die im Anschluss an Zigaretten- und Snackautomaten genutzt wurden.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 06421/406-0 zu melden.
