Mittelhessen: Landkreis MARBURG-BIEDENKOPF: Polizei sucht nach 16-jähriger Eliz K. aus Hommertshausen

Giessen (ots)

Dautphetal:

Die Polizei sucht nach der vermissten 16-jährigen Eliz K. (siehe Foto) aus einer Wohngruppe aus Hommertshausen und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort des Mädchens.

Die Vermisste wurde zuletzt am Sonntag (21. September) gegen 23.00 Uhr gesehen.

Sie ist zwischen 1,55 und 1,69 Meter groß und trägt mittellange schwarze Haare. Bekleidet ist sie mit einem roten Oberteil, einem schwarzen langen Rock mit hellem Muster und weiße Sneaker.

Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter Telefonnummer 06461/9295-0.

