Mittelhessen: Meldungen aus Stadt und Land GIESSEN: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzungen in Gießen und Heuchelheim

Giessen (ots)

Gießen: Unbekannter beleidigt und schlägt zu - Zeugenaufruf

Nachdem es am Marktplatz zu einem Übergriff auf einen 25-jährigen Mann kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Der in Gießen lebende Mann war am Freitagabend (19. September) mit einer dreiköpfigen Gruppe unterwegs, als die Gruppe aus bislang unbekannten Gründen von einem Unbekannten beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte mehrfach mit einer Getränkedose auf den Kopf des 25-Jährigen und flüchtete anschließend. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er sei zwischen 35 und 40 Jahren alt und zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte eine Glatze, trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und hatte einen weißen Verband am rechten Unterarm. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Heuchelheim: Verletzungen nach Übergriff - Zeugenaufruf

Am Freitag (19. September) griffen Unbekannte in der Rodheimer Straße einen 35-Jährigen aus Marburg plötzlich aus unbekannter Ursache an. Der Marburger war gegen 15.55 Uhr zu Fuß auf dem Bürgersteig in Richtung Biebertal unterwegs, als plötzlich zwei jüngere Männer auftauchten und ihn zu Boden schlugen. Zudem kam noch ein Komplize hinzu und schlug ebenfalls auf ihn ein. Die beiden Jüngeren flüchteten in unbekannte Richtung. Der dritte Mann stieg in ein Fahrzeug mit Gießener Kennzeichen und fuhr davon. Der Marburger kam mit Verletzungen im Gesicht und am Arm in eine Klinik. Beschreibung der Tatverdächtigen: 1. Er war zwischen 17 und 18 Jahren alt, etwa 1,75 Meter groß und dunkle gekleidet. Er hatte blondes lockiges Haar. 2. Er war zwischen 16 und 18 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte einen dunkleren Hautteint und kurze Haare. 3. Er war etwa 30 Jahre alt, etwa zirka 1,70 Meter groß und hatte eine kräftige Statur.

Wem sind diese Männer in der Rodheimer Straße aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

