Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Größerer Polizeieinsatz in Gießen - Mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen

Giessen (ots)

Gießen: Größerer Polizeieinsatz in Gießen - Mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen

In den frühen Morgenstunden kam es in der Steinstraße zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 00.11 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen und berichtete von einem Schussgeräusch. Zudem informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Mann mit einer Schussverletzung.

Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihund suchten den Einsatzort auf. Beamte kümmerten sich um den 36-jährigen Verletzten, der mit einem Rettungswagen in eine Klinik kam.

Uniformierte und zivile Polizeibeamte, Spezialkräfte sowie speziell geschulte Verhandlungskräfte waren bis in die Nachmittagsstunden im Einsatz. Spezialkräfte konnten einen 54-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Ablauf des Geschehens dauern derzeit an.

Derzeit können keine weiteren Auskünfte gemacht werden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

