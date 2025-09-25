Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Kirche + Heizkörper und Kupferrohre gestohlen + Tür hält stand + Drei Leichtverletzte bei Unfall +

Giessen (ots)

Butzbach: Einbruch in Kirche

Gegen 05:00 Uhr stellten am Mittwochmorgen (24.09.2025) Angehörige einer Kirchengemeinde im Butzbacher Himmrichsweg einen Einbruch in die dortige Kirche fest. Unbekannte waren im Laufe der Nacht über ein Fenster eingestiegen. Sie ließen unter anderem ein vergoldetes Kreuz und ein Behältnis mit Reliquien mitgehen. Zeugen hörten gegen 03:00 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich der Kirche. Die Butzbacher Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, um Hinweise (Tel.: 06033 70430).

Wölfersheim: Heizkörper und Kupferrohre gestohlen

In der Wohnbacher Straße beobachteten Zeugen am Mittwochvormittag (24.09.2025), wie gegen 11:15 Uhr zwei Männer auf dem Hof eines Grundstücks fünf Heizkörper und mehrere Kupferrohre in ein weißes Fahrzeug luden. Als die Zeugen die beiden Männer ansprachen, stiegen diese schnell in das Fahrzeug ein und fuhren davon. Ein Mann wird als etwa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, dick, mit dunklerem Teint, schwarzen kurzen Haaren und Vollbart beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Der andere Mann ist ebenfalls circa 40 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Laut Beschreibung war er dünn, hatte schwarze kurze Haare und trug ebenfalls ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose. Das Kennzeichen des weißen Fahrzeugs begann mit "BN-" und habe einen Aufdruck eines Dachdeckerbetriebes gehabt. Die Polizei in Friedberg ermittelt und fragt: Wem sind diese beiden Männer oder das Fahrzeug am Mittwoch aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die Identität der beiden Personen oder das vollständige Kennzeichen des Fahrzeugs geben? Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Polizeistation Friedberg wenden.

Bad Vilbel: Tür hält stand

Zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr versuchte ein Einbrecher am Mittwoch (24.09.2025) in eine Kellerwohnung in der Feldbergstraße in Bad Vilbel einzudringen. Die Zugangstür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, sodass der Täter ohne Beute blieb. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Reichelsheim: Drei Leichtverletzte bei Unfall

Am Mittwochabend (24.09.2025) war eine 19-jährige Friedbergerin mit ihrem Citroen C3 auf der K 171 aus Richtung Bauernheim kommend unterwegs. An der Einmündung zur L 3187 wollte sie nach links in Richtung Dorn-Assenheim einbiegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah sie dabei den aus Richtung Dorn-Assenheim kommenden VW Touareg eines 42-jährigen Schotteners. Es kam zum Zusammenstoß. Die 19-Jährige sowie ihre beiden 16-jährigen Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Touareg blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf 12.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell