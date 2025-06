Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durstige Diebe rufen Polizei auf den Plan

Nordhausen (ots)

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße setzte Polizeibeamte am Mittwochvormittag über den Einbruch in sein Kellerabteil in Kenntnis. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zum Gebäude und drangen gewaltsam in das Kellerabteil ein. Der oder die Täter entwendeten Spielzeug und Softdrinks in Höhe eines dreistelligen Geldwerts.

Die Beamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen beobachten konnte, die möglicher Weise mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0149045

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell