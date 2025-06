LPI-NDH: Schmierereien an Stromzählerkasten - Zeugen gesucht!

Nordhausen (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person kam es am Dienstag in der Halleschen Straße an einer Ampelkreuzung. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Fahrzeugführerin eines Mercedes-Benz einem an einer roten Ampel haltenden Toyota auf und schob diesen auf ein davor haltendes Auto. Die Fahrzeugführerin des Toyota wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden der drei Fahrzeuge ...

