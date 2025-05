Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bromberger Straße, (Parkplatz), zwischen Sonntag, dem 04.05.2025, 12:00 Uhr und Montag, dem 05.05.2025, 09:00 Uhr. Bislang unbekannte Perosnen zerstachen die Reifen und zerkratzten die Türen des geparkten PKW eines 68- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-800060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell