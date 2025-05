Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Geräteschuppen/PSV Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Kreiensener Kamp 6, Hartplatz PSV Kreiensen und dortiger Geräteschuppen. Zeit: Mo. 28. April 2025, 21:00 Uhr bis Dienstag, 29. April 2025, 10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft versuchte gewaltsam in den Geräteschuppen vom PSV Kreiensen einzudringen. Eine Scheibe und Eingangstür wurden beschädigt. Anwohner aus dem Kreiensen werden gebeten, sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim , Tel. 05382 95390, zu melden. An dem Schuppen entstand Sachschaden in Höhe von 750.-Euro und es wurden Ermittlungen wegen versuchtem besonders schwerer Fall des Diebstahls aufgenommen.

