Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf an Anwohner Eikestraße in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Eikestraße 30. Zeit: Montag, 5. mai 2025, eggen 12:10 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten weißen PKW Ford Mondeo. Der nun Unfallflüchtige entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen und am Ford entstand Sachschaden in Höhe von 1500.-Euro. Es wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und Anwohner aus der Eikestraße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizeistation in Kreiensen, Tel. 05563 999130, zu melden. Aber auch an den Unfallverursacher ergeht der Hinweis, sich bei der Polizeidienststelle in Kreiensen zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären.

