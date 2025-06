Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Hauswand kollidiert

Wingerode (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall am Dienstag im Eichsfeldkreis. Ein Autofahrer war mit seinem Pkw in der Ortslage Wingerode beim Rangieren mit der Wand eines Wohnhauses kollidiert. Sowohl am Auto als auch an der Hauswand entstand Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

