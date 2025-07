Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal (Trösel): Schwarzer Jeep "Grand Cherokee" (HD-KK 1229) gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Gorxheimertal (ots)

In der Nacht zum Dienstag (22.07.), haben Kriminelle einen schwarzen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HD-KK 1229 war in der Hauptstraße in Trösel abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend davon.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell