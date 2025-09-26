Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: GIESSEN: Kind angesprochen - zeugen gesucht

Giessen (ots)

Gießen: Kind angesprochen - Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag (23. September) zwischen 13.15 und 13.30 Uhr sprach ein Unbekannter im Bereich der Schuberstraße eine Neunjährige an und fragte sie, ob sie mitkommen wolle. Die Schülerin, die mit ihrem Tretroller auf der Grünfläche des Biomedizinischen Forschungszentrums unterwegs war, reagierte richtig und ging nicht auf das Gespräch ein.

Beschreibung des Verdächtigen:

Er soll zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen sein. Er hatte kürzere schwarzgraue Haare und eine kleine Narbe im Gesicht. Er trug ein T-Shirt, eine grauweiße Jacke und eine schwarze Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell