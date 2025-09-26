PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Dellviertel/Altstadt: Einbruch in Restaurant und versuchter Einbruch in Apotheke - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Duisburg haben in der Nacht zu Donnerstag (25. September, gegen 2 Uhr) einen 28-jährigen Mann nach einem versuchten Einbruch in eine Apotheke an der Claubergstraße vorläufig festgenommen.

Ein Sicherheitsdienst hatte den Verdächtigen über die Videoüberwachung bemerkt und die Polizei alarmiert. Dank der präzisen Personenbeschreibung trafen Polizisten den Mann wenig später auf der nahegelegenen Lenzmannstraße an. Bei der Kontrolle fanden die Beamten zwei Schraubendreher, die mutmaßlich als Einbruchswerkzeuge dienten. An der Apotheke stellten sie entsprechende Hebelspuren fest.

Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ihm eine Blutprobe entnommen, nachdem er den Konsum von Drogen eingeräumt hatte. Außerdem führte er ein neuwertiges Tablet sowie ein Handy bei sich, die ihm nicht zugeordnet werden konnten. Die weiteren Ermittlungen ergaben: Die Geräte stammen aus einem Restaurant an der Untermauerstraße in der Altstadt, in das in derselben Nacht eingebrochen worden war.

Der 28-Jährige steht daher im dringenden Verdacht, sowohl für den Einbruch ins Restaurant als auch für den versuchten Einbruch in die Apotheke verantwortlich zu sein. Er wurde noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

