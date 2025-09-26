PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Ruhrort: Auto kollidiert mit Radfahrer

Duisburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (25. September) gegen 10 Uhr kam es im Bereich Emmericher Straße / Sympherstraße zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Autofahrer (22) und ein Radfahrer (50). Der 50-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Beim Eintreffen der Beamten befand sich der Verletzte bereits in den Händen der Rettungssanitäter. Dieser wurde später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten sowie einer Zeugin bog der PKW-Fahrer während einer Grünphase in eine Straße ab und übersah den geradeausfahrenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zu einer Kollision an der Stoßstange und zu kleinen Schäden an beiden Fahrzeugen.

Der 22-Jährige mit frisch erworbener Fahrerlaubnis muss sich nun mit einer Verkehrsunfallanzeige auseinandersetzen.

