POL-DU: Mündelheim: Trickdiebstahl - Unbekannte entwendet Ehering aus Wohnung einer Seniorin

Duisburg (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Mittwochmittag (24. September, 12 Uhr) Schmuck aus der Wohnung einer 88-Jährigen im Bereich der Kegelstraße gestohlen. Sie gab vor, die Freundin einer Nachbarin zu sein und sich das Spinnrad der Seniorin anschauen zu wollen. Die Bewohnerin ließ sie daraufhin in die Wohnung. Kurz nachdem die Frau gegangen war, bemerkte die 88-Jährige, dass ihr Ehering und eine Goldkette fehlten.

Die Täterin ist etwa 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, von korpulenter Statur und machte einen gepflegten Eindruck. Sie trug ihre blonden Haare zusammengebunden und war mit einer Pelzjacke sowie einer hellen Hose bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise: Wer hat am Mittwochmittag im Bereich der Kegelstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu der beschriebenen Frau machen? Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, auch wenn sie sich als vermeintliche Freunde/Bekannte, Mitarbeiter von Firmen oder Polizisten ausgeben. Bitten Sie im Zweifel immer eine vertraute Person zur Unterstützung hinzu oder kontaktieren Sie die Polizei.

