Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Geschwindigkeitsüberwachung - Polizei stoppt Raser

Duisburg (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Hamborn führten am Dienstagabend (23. September) in der Zeit von 22:00 bis 23:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in Einmündungsbereich der Duisburger Straße/Kampstraße durch. Zehn Autofahrer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von erlaubten 30 Stundenkilometern. Einer von ihnen hatte es besonders eilig - mit einer mehr als doppelt so hohen Geschwindigkeit eilte er durch die Kontrollstelle. Die Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung seiner Personalien und seiner Fahrerlaubnis fest, dass der 27-Jährige einen Führerschein auf Probe hat. Nun erwarten ihn ein Bußgeld, zwei Punkte, eine Probezeitverlängerung sowie ein Aufbauseminar für Fahranfänger.

Eine nicht angepasste Geschwindigkeit oder das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gehört zu einer der Hauptunfallursachen. Für weitere Informationen rund um das Thema klicken Sie bitte hier: https://duisburg.polizei.nrw/sites/default/files/2025-03/250225_verkehrsbericht_2024_final_paf.pdf

