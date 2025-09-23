Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Raub auf 65-Jährige - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Zeugin verständigte bereits am Freitagmittag (19. September, 12:10 Uhr) die Polizei, weil eine Dame (65) durch ein Duo im Bereich der Niersstraße ausgeraubt wurde.

Die Duisburgerin berichtete, dass ein mit einem Mann und einer Frau besetzter grauer Kombi aus Richtung Emsstraße angefahren gekommen sei und die Frau sie aus dem Auto heraus angesprochen habe. Sie soll den Schmuck der Duisburgerin unter Gewaltandrohungen gefordert haben. Dann soll die Täterin die Hände der 65-Jährigen festgehalten und den Schmuck abgenommen haben. Die Beiden ergriffen mit dem Auto samt Beute die Flucht in Richtung Aldenrader Straße.

Experten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur Tat, den Tätern und insbesondere zu dem Fahrzeug gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell