PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Raub auf 65-Jährige - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Zeugin verständigte bereits am Freitagmittag (19. September, 12:10 Uhr) die Polizei, weil eine Dame (65) durch ein Duo im Bereich der Niersstraße ausgeraubt wurde.

Die Duisburgerin berichtete, dass ein mit einem Mann und einer Frau besetzter grauer Kombi aus Richtung Emsstraße angefahren gekommen sei und die Frau sie aus dem Auto heraus angesprochen habe. Sie soll den Schmuck der Duisburgerin unter Gewaltandrohungen gefordert haben. Dann soll die Täterin die Hände der 65-Jährigen festgehalten und den Schmuck abgenommen haben. Die Beiden ergriffen mit dem Auto samt Beute die Flucht in Richtung Aldenrader Straße.

Experten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur Tat, den Tätern und insbesondere zu dem Fahrzeug gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren