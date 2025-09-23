Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Duisburg (ots)

Am Montag (22. September, 17:40 Uhr) erschien eine Frau (39) in Begleitung ihres Sohnes (10) auf der Polizeiwache Marxloh, um Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht zu erstatten.

Sie schilderte den Beamten, dass sie wenige Minuten zuvor (17:30 Uhr) mit ihrem Kind, welches sie auf einem Kinderfahrrad begleitete, auf der Weseler Straße unterwegs war. Als beide in Höhe des August-Bebel-Platzes die Weseler Straße an einer Fußgängerampel überqueren wollten, näherte sich aus Richtung Alt-Hamborn ein Jugendlicher auf einem E-Scooter und stieß mit dem Fahrrad des 10-Jährigen zusammen. Doch damit nicht genug: Der Unbekannte fuhr dem auf der Straße liegenden Kind noch über die Hand und flüchtete.

Der Unfallverursacher wird auf 13 - 15 Jahre geschätzt. Er trug einen blauen Hoodie, eine blaue Hose und schwarze Schuhe mit weißen Streifen.

Weil der 10-Jährige über Schmerzen in seiner Hand klagte, brachte ein Rettungswagen ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Rollerfahrer machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

