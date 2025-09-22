PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Hochemmerich: Brand einer Gartenlaube - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. September, 3:40 Uhr) wurde ein Zeuge aus dem Schlaf gerissen, weil er den Geruch von Feuer wahrnahm. Beim Blick aus dem Fenster sah er, dass eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Fährstraße brannte und verständigte die Feuerwehr.

In der Gartenhütte haben sich unter anderem Gaskartuschen befunden, die während des Brandes explodierten. Das Dach konnte den Flammen nicht standhalten und stürzte ein. Die Feuerwehr löschte die Flammen und das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Wenn Sie verdächtige Beobachtungen rund um den Brandzeitpunkt gemacht haben, melden Sie diese den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

