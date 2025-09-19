Polizei Duisburg

POL-DU: Pkw zwingt Straßenbahn zur Vollbremsung - Zeugensuche

Vierlinden (ots)

Eine Autofahrerin achtete am Donnerstagabend (18. September, gegen 19 Uhr) beim Abbiegen mit ihrem Pkw an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Canarisstraße nicht auf eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Dessen Fahrer musste eine Gefahrenbremsung vollziehen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte in der Straßenbahn eine 81-jährige Frau und verletzte sich dabei leicht. Die unbekannte Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

