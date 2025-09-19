PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Person erlitt Stichverletzung - Strafanzeige

Duisburg (ots)

Im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, erlitt eine von ihnen am Donnerstagmorgen (18. September, 9:30 Uhr) an der Haltestelle "Im Schlenk" an der Düsseldorfer Straße eine Stichverletzung.

Was zuvor geschah: Ein 15- und ein 19-Jähriger fuhren mit der Straßenbahn der Linie U79 in Richtung Stadtmitte. Aus bisher unbekannten Gründen soll es zwischen beiden zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Sie stiegen an der Haltestelle "Im Schlenk" aus der Bahn aus. Der Jüngere soll dann den Älteren mit einem Messer verletzt und die Flucht in Richtung Düsseldorfer Landstraße ergriffen haben.

Zeugen verständigen die Polizei, die den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung antrafen und festnehmen konnten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. Nun muss sich der 15-Jährige mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auseinandersetzen.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg

