POL-DU: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Straßenbahn

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach drei bislang unbekannten Männern. Sie sollen an einem Sonntag (25. August 2024, 18:23 Uhr) an der Haltestelle Duisburg Hauptbahnhof in eine Straßenbahn der Linie 903 in Fahrtrichtung Meiderich eingestiegen sein, eine Frau bedrängt und ihre Geldbörse geraubt haben. Mitsamt der Beute verließ das Trio an der nächsten Haltestelle die Bahn und verschwand.

Die Fotos der Unbekannten sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/180496

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildeten Männer oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

