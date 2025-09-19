Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Bereits am 15. September verständigte eine Zeugin die Polizei, weil sie in den frühen Morgenstunden (7:15 Uhr) einen Einbruch in einer Kindertagesstätte an der Papendelle feststellte. Sie gab an, dass die Einrichtung am Freitag (12. September, 17 Uhr) geschlossen wurde.

Die Polizisten nahmen den Einbruch auf, während Experten der Kriminaltechnik Spuren sicherten. Das Kriminalkommissariat 36 übernahm die weiteren Ermittlungen, die bis dato andauern. Wenn Sie an dem genannten Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell