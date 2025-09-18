POL-DU: Hochemmerich: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam
Duisburg (ots)
Zeugen verständigten am Mittwochabend (17. September, 18:45 Uhr) die Polizei, weil ein Mann auf der Asterlager Straße mutmaßlich mit einem "Schwert" in Richtung Homberg laufe.
Als die Einsatzkräfte den zuvor beschriebenen Mann in Höhe einer Tankstelle antrafen, erhob er sofort die Hände und ließ sich widerstandlos festhalten. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen fanden die Beamten eine offensichtlich defekte Schöpfkelle mit Plastikgriff, sowie ein stumpfes Schmiermesser und stellten beides sicher.
Zur Verhinderung von Straftaten brachten die Polizisten den Duisburger ins Polizeigewahrsam. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen.
