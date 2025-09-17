Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (16. September, 16:53 Uhr) rückten Polizei und Rettungskräfte zu einem Auffahrunfall auf der Mülheimer Straße/Sternbuschweg aus. Der Fahrer (81) eines blauen Renaults prallte auf der Mülheimer Straße gegen einen verkehrsbedingt wartenden schwarzen Ford eines 31-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch ein Geländer einer Straßenbahnhaltestelle beschädigt.

Weil der 81-Jährige, der Fahrer des Ford und seine Beifahrerin (32) über Schmerzen klagten, brachten Rettungskräfte sie in Krankenhäuser.

Die Polizisten sperrten die Straße ab und nahmen den Unfall auf. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr verhinderte durch das Streuen von Bindemitteln, dass aus den Fahrzeugen austretende Betriebsstoffe ins Erdreich oder die Kanalisation gelangten.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

