Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Unfallflucht - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (17. September, 6:48 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der Emmericher Straße/Obermeidericher Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer.

Der 26-Jährige befuhr auf dem Radweg mit seinem Zweirad die Obermeidericher Straße in Fahrtrichtung Oberhausen. Ein weißer PKW fuhr in die gleiche Richtung und stieß mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg zusammen. Der Autofahrer ergriff die Flucht. Weil der junge Radfahrer leicht verletzt wurde, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Autofahrer machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

