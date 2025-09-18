Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Unfallflucht - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (17. September, 6:48 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der Emmericher Straße/Obermeidericher Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer.

Der 26-Jährige befuhr auf dem Radweg mit seinem Zweirad die Obermeidericher Straße in Fahrtrichtung Oberhausen. Ein weißer PKW fuhr in die gleiche Richtung und stieß mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg zusammen. Der Autofahrer ergriff die Flucht. Weil der junge Radfahrer leicht verletzt wurde, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Autofahrer machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

