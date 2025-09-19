Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Bonn/Köln/Düsseldorf/Emmerich/Essen: Schwerpunktaktion in der Binnenschifffahrt vom 22. bis 26. September

Duisburg (ots)

Deutschlandweit erstreckt sich das Binnenschifffahrtsnetz über rund 6.650 Kilometer, wobei der Rhein und das angrenzende Kanalnetz eine zentrale Säule des Gütertransports bilden. In Nordrhein-Westfalen werden etwa 70 Prozent des deutschen Wasserstraßenverkehrs zwischen Rheinmündung und Binnenhäfen bewegt.

Vor diesem Hintergrund findet vom 22. bis 26. September eine landesweit bedeutsame Schwerpunktaktion zur Überprüfung der arbeitszeitrelevanten Vorschriften in der Binnenschifffahrt statt. Ziel ist die Sicherheit und Rechtskonformität des Personals sowie die konsequente Durchsetzung der geltenden Regelungen.

Markus Gietenbruch, Leiter der Wasserschutzpolizei Duisburg, erklärt: "Der Fokus liegt auf der Überwachung von Arbeits- und Ruhezeiten der Beschäftigten in der Binnenschifffahrt und auf der Dokumentationspflicht der Arbeitgeber. Mit dieser Maßnahme stärken wir nachhaltig den sicheren, rechtskonformen Betrieb in der wichtigen Drehscheibe Niederrheins."

Das Polizeipräsidium Duisburg ist organisatorisch für die gesamte Wasserschutzpolizei des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig.

