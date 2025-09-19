PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Bonn/Köln/Düsseldorf/Emmerich/Essen: Schwerpunktaktion in der Binnenschifffahrt vom 22. bis 26. September

Duisburg (ots)

Deutschlandweit erstreckt sich das Binnenschifffahrtsnetz über rund 6.650 Kilometer, wobei der Rhein und das angrenzende Kanalnetz eine zentrale Säule des Gütertransports bilden. In Nordrhein-Westfalen werden etwa 70 Prozent des deutschen Wasserstraßenverkehrs zwischen Rheinmündung und Binnenhäfen bewegt.

Vor diesem Hintergrund findet vom 22. bis 26. September eine landesweit bedeutsame Schwerpunktaktion zur Überprüfung der arbeitszeitrelevanten Vorschriften in der Binnenschifffahrt statt. Ziel ist die Sicherheit und Rechtskonformität des Personals sowie die konsequente Durchsetzung der geltenden Regelungen.

Markus Gietenbruch, Leiter der Wasserschutzpolizei Duisburg, erklärt: "Der Fokus liegt auf der Überwachung von Arbeits- und Ruhezeiten der Beschäftigten in der Binnenschifffahrt und auf der Dokumentationspflicht der Arbeitgeber. Mit dieser Maßnahme stärken wir nachhaltig den sicheren, rechtskonformen Betrieb in der wichtigen Drehscheibe Niederrheins."

Das Polizeipräsidium Duisburg ist organisatorisch für die gesamte Wasserschutzpolizei des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 08:55

    POL-DU: Dellviertel: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Bereits am 15. September verständigte eine Zeugin die Polizei, weil sie in den frühen Morgenstunden (7:15 Uhr) einen Einbruch in einer Kindertagesstätte an der Papendelle feststellte. Sie gab an, dass die Einrichtung am Freitag (12. September, 17 Uhr) geschlossen wurde. Die Polizisten nahmen den Einbruch auf, während Experten der Kriminaltechnik Spuren sicherten. Das Kriminalkommissariat 36 übernahm ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:35

    POL-DU: Obermeiderich: Unfallflucht - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Am Mittwochmorgen (17. September, 6:48 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der Emmericher Straße/Obermeidericher Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Der 26-Jährige befuhr auf dem Radweg mit seinem Zweirad die Obermeidericher Straße in Fahrtrichtung Oberhausen. Ein weißer PKW fuhr in die gleiche Richtung und stieß mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg zusammen. Der Autofahrer ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:25

    POL-DU: Hochemmerich: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

    Duisburg (ots) - Zeugen verständigten am Mittwochabend (17. September, 18:45 Uhr) die Polizei, weil ein Mann auf der Asterlager Straße mutmaßlich mit einem "Schwert" in Richtung Homberg laufe. Als die Einsatzkräfte den zuvor beschriebenen Mann in Höhe einer Tankstelle antrafen, erhob er sofort die Hände und ließ sich widerstandlos festhalten. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen fanden die Beamten eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren