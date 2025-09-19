Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Bürger stellen vermeintlichen Dieb

Duisburg (ots)

Weil ein Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. September, 2:26 Uhr) auf der Reinholdstraße einen Fremden dabei beobachtete, wie er den Innenraum seines geparkten Autos durchsuchte, verständigte er die Polizei.

Vor Ort trafen die Beamten auf den Hinweisgeber, den mutmaßlichen Dieb (29) und eine Gruppe unbeteiligter Personen. Der Hinweisgeber schilderte den Einsatzkräften, dass er zuvor mit Freunden in einem Café gesessen habe. Als er das Lokal verlassen habe, habe er den 29-Jährigen entdeckt, der den Innenraum seines weißen VW Passats durchsucht habe, während ein weiterer Mann Schmiere gestanden habe. Als sie den Duisburger in Begleitung seiner Freunde entdeckt hätten, seien die Tatverdächtigen zunächst in Richtung der Lösorter Straße davon gelaufen. Auf der Flucht habe der 29-Jährige eine Glasflasche in Richtung seiner Verfolger geworfen, ohne diese jedoch zu treffen. Dem Hinweisgeber und seinen Begleitern gelang es, den Flaschenwerfer zu fassen, während sein Komplize unerkannt flüchten konnte.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten keine Gegenstände, die dem Besitzer des weißen Passats zugeordnet werden konnten. In der Kleidung des 29-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte jedoch zahlreiche Kreditkarten, die auf eine andere Person ausgestellt sind, sowie eine hohe Bargeldsumme. An dem Auto konnten die Beamten keine Einbruchsspuren feststellen.

Weil der Tatverdächtige über Schmerzen klagte, brachte ein Rettungswagen ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Bargeld, die Kreditkarten und ein Mobiltelefon stellten die Polizisten sicher. Der Tatverdächtige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell