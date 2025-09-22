PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Dellviertel: Einbruch in Schule - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Duisburger (58) verständigte am Samstagabend (20. September, 23 Uhr) die Polizei, weil er zwei Männer beobachtete, die sich an einer Tür eines Gymnasiums an der Realschulstraße zu schaffen machten.

Während der Mann mit seinem Hund die Düsseldorfer Straße/Realschulstraße entlang spazierte, beobachtete er ein Duo auf dem Schulgelände, hörte ein Knacken hörte und ging von einem Einbruch aus.

Die Polizisten stellten eine geöffnete Tür fest, suchten das Gebäude ab, trafen jedoch niemanden an. Auch ein Polizeidiensthund war bei der Suche beteiligt.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

