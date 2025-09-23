Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Einbruch in KiTa - Tatverdächtiger gefasst

Am Samstag (20. September, 8:30 Uhr) entdeckte eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der sich gewaltsam Zutritt zu einer KiTa an der Papendelle verschaffte. Die Frau sah den Tatverdächtigen im umzäunten Garten der Einrichtung, hörte dann einen lauten Knall und verständigte sofort die Polizei.

Als die Streifenwagenbesatzungen das Gebäude betraten, entdeckten sie neben durchwühlten Schubladen einen 41-Jährigen, der beim Erblicken der Polizisten versuchte, über den Hinterausgang zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Einsatzkräften, den wohnungslosen Tatverdächtigen einzuholen und vorläufig festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 41-Jährige einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt. Er befindet sich nun wegen des Verdachts eines besonders schweren Fall des Diebstahls in Untersuchungshaft.

Das zuständige Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Tatverdächtige auch für zwei zurückliegende Einbrüche verantwortlich ist.

