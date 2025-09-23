PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle: Polizei und Stadt sorgen für mehr Sicherheit im Verkehr

POL-DU: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle: Polizei und Stadt sorgen für mehr Sicherheit im Verkehr
  • Bild-Infos
  • Download

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. September, zwischen 19:30 und 02:00 Uhr) führte die Polizei Duisburg in Zusammenarbeit mit dem Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg Verkehrskontrollen auf der Wanheimer Straße und der Duisburger Straße/Walther- Rathenau- Straße durch. Den Fokus legten die Einsatzkräfte auf Verkehrsteilnehmende, die zu schnell unterwegs waren und durch ihr Fahrverhalten die Bürgerinnen und Bürger um den Schlaf brachten.

Einen Volltreffer erzielten Polizisten bei der Kontrolle von zwei Autofahrern, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Im ersten Fall kontrollierten die Einsatzkräfte auf der Wanheimer Straße den Fahrer (52) eines schwarzen Audi Q2. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten: Der Test reagierte positiv auf Amphetamin. Um 0:20 Uhr ging den Beamten auf der Duisburger Straße der Fahrer (19) eines roten VW Golf ins Netz. Obwohl der Fahranfänger beteuerte, vor einigen Jahren letztmalig Marihuana konsumiert zu haben, reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain und THC. Beide Verkehrsteilnehmer mussten die Einsatzkräfte zur Wache begleiten, wo ein Arzt ihnen eine Blutprobe entnahm. Die Fahrer müssen sich nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auseinandersetzen.

Bei der Überprüfung des technischen Zustandes eines schwarzen BMW-Coupé stellten Polizisten fest, dass in den Radhäusern Schleifspuren zu erkennen waren, die aus einem Kontakt mit den Reifen resultierten. Die Beamten stellten das Auto daraufhin sicher, um es einem Sachverständigen vorzuführen. Den Fahrer (28) erwartet neben den Abschlepp- und Gutachterkosten auch ein empfindliches Bußgeld, weil die Betriebserlaubnis erloschen war.

Kontrolliert wurde beispielsweise aber auch, ob Fahrzeuge technische Mängel aufwiesen, mit gültigen Umweltplaketten unterwegs waren oder ob für ausländische Fahrzeuge eine Pflicht zur Umschreibung in Deutschland bestand.

Die weitere Bilanz des Einsatzes kann sich sehen lassen: Insgesamt sind 182 Autofahrende mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. In 52 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und in 130 Fällen Verwarngelder erhoben. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 93 km/h auf der Duisburger Straße unterwegs war.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:45

    POL-DU: Dellviertel: Einbruch in KiTa - Tatverdächtiger gefasst

    Duisburg (ots) - Am Samstag (20. September, 8:30 Uhr) entdeckte eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der sich gewaltsam Zutritt zu einer KiTa an der Papendelle verschaffte. Die Frau sah den Tatverdächtigen im umzäunten Garten der Einrichtung, hörte dann einen lauten Knall und verständigte sofort die Polizei. Als die Streifenwagenbesatzungen das Gebäude betraten, entdeckten sie neben durchwühlten Schubladen einen ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:30

    POL-DU: Marxloh: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

    Duisburg (ots) - Am Montag (22. September, 17:40 Uhr) erschien eine Frau (39) in Begleitung ihres Sohnes (10) auf der Polizeiwache Marxloh, um Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht zu erstatten. Sie schilderte den Beamten, dass sie wenige Minuten zuvor (17:30 Uhr) mit ihrem Kind, welches sie auf einem Kinderfahrrad begleitete, auf der Weseler Straße unterwegs war. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:49

    POL-DU: Dellviertel: Einbruch in Schule - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein Duisburger (58) verständigte am Samstagabend (20. September, 23 Uhr) die Polizei, weil er zwei Männer beobachtete, die sich an einer Tür eines Gymnasiums an der Realschulstraße zu schaffen machten. Während der Mann mit seinem Hund die Düsseldorfer Straße/Realschulstraße entlang spazierte, beobachtete er ein Duo auf dem Schulgelände, hörte ein Knacken hörte und ging von einem Einbruch aus. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren