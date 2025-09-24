Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade/Röttgersbach/Laar: Drei Brände in einer Nacht - Zeugensuche

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (24. September) legten Unbekannte gleich drei Brände im Duisburger Norden.

Die Brände im Detail:

Gegen 2:30 Uhr alarmierte die Feuerwehr die Polizei, weil drei Straßenlaternen auf der Straße Am Driesenbusch in Brand gerieten. Eine halbe Stunde später (3 Uhr) verständige ein Zeuge (62) die Einsatzkräfte, weil ihn Knallgeräusche aus dem Schlaf rissen und er einen brennenden Mercedes auf der Bilsestraße feststellte. Um 4 Uhr meldete ein 40-jähriger Duisburger den Brand eines E-Scooters auf der Deichstraße. Die Polizisten löschten Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandexperten davon aus, dass derzeit noch Unbekannte für die Brände verantwortlich sind.

In allen Fällen nahm das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

