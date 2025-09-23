Polizei Duisburg

POL-DU: Unfall mit gestohlenem Roller und ohne Fahrerlaubnis

Homberg (ots)

Anzeigen wegen gleich mehrerer Straftaten wurden durch die Polizei gegen den 19-jährigen Fahrer eines Motorrollers gefertigt. Dieser sowie ein zweiter Rollerfahrer sollten in der Nacht zum Dienstag (23.09.2025, gegen 00:45 Uhr) auf der Rheindeichstraße in der Nähe der Lauerstraße angehalten und kontrolliert werden, weil das Kennzeichen eines der beiden Roller als gestohlen gemeldet war. Während der zweite Fahrer anhielt, beschleunigte der 19 Jahre alte Fahrer mit dem gestohlenen Kennzeichen seinen Roller und flüchtete vor der Polizei. Dabei missachtete er nicht nur die Anhaltezeichen der Polizei, sondern überfuhr auch eine rote Ampel. Schließlich streifte der junge Mann bei dem Versuch, einen Streifenwagen zu überholen und zu flüchten, mit seinem Roller einen zweiten, stehenden Streifenwagen und kam so auf einer Grünfläche neben der Straße zu Fall. Sowohl der zweite Streifenwagen wie auch der Roller wurde dabei beschädigt.

Um sicherzugehen, dass sich der junge Mann durch den Sturz nicht verletzt hat, wurde ein Notarzt hinzugerufen. Glücklicherweise konnte dieser keine offensichtlichen Verletzungen feststellen. Dennoch wurde der Fahrer zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Überprüfung ergab, dass der 19-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, um den Roller fahren zu dürfen. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verursachen eines Verkehrsunfalles und wegen Missachtung des Rotlichts verantworten. Die weiteren Ermittlungen hierzu erfolgen durch das Verkehrskommissariat 21. Auch wegen des gestohlenen Rollers wird die Polizei weiter tätig. Hierfür ist das Kriminalkommissariat 34 zuständig und prüft, ob der Fahrer auch für den Diebstahl des Motorrollers in Frage kommt.

