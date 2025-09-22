Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Radfahrerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Montag gegen 10.00 Uhr fuhr ein 82-jähriger Autofahrer aus Grefrath auf der Albert-Mooren-Allee in Richtung Tönisvorster Straße. Hier bog er nach links in Richtung Hochstraße ab und missachtete vermutlich die Vorfahrt einer 47-jährigen Grefratherin, die mit ihrem Pedelec die Straße aus Richtung Friedhof kommend in Richtung Albert-Mooren-Allee überquerte. Es kam zur Kollision, und die 47-Jährige stürzte. Bei dem Unfall wurde sie schwer verletzt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Willich über die 02162/377-0. /wg (874)

