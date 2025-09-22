POL-VIE: Einbruch in Büroräume der Stadt Viersen

Willich-Schiefbahn (ots) - In der Nacht zu Freitag brach ein unbekannter Mann gegen 02:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Tupsheide" in Schiefbahn ein. Die Eigentümerin wurde wach und entdeckte den Unbekannten, einen etwa 170 cm großen Mann, der eine hellbeige Jacke trug. Der Täter flüchtete ohne Beute. Haben Sie Hinweise auf den Flüchtigen? Dann melden ...

