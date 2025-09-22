PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Büroräume der Stadt Viersen

Viersen-Beberich (ots)

Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 1 Uhr, brachen unbekannte Personen in Büroräume und einen Container der Stadt Viersen im Pestalozziweg in Viersen-Ummer ein. Dabei wurden ein Heizkörper und diverses elektronisches Werkzeug entwendet. Falls Sie sachdienliche Hinweise zu dem Fall haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (871)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

