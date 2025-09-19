PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbrecher flüchtet, nachdem ihn Eigentümerin entdeckt

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht zu Freitag brach ein unbekannter Mann gegen 02:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Tupsheide" in Schiefbahn ein. Die Eigentümerin wurde wach und entdeckte den Unbekannten, einen etwa 170 cm großen Mann, der eine hellbeige Jacke trug. Der Täter flüchtete ohne Beute. Haben Sie Hinweise auf den Flüchtigen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (870)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

