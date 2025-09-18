PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei stellt flüchtenden Pkw-Fahrer

Grefrath (ots)

Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr wollte eine Polizeistreife in Grefrath einen Pkw kontrollieren, der das Rotlicht einer Ampel missachtet hatte. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Die Fahrt ging über Wirtschaftswege und ins Stadtgebiet von Grefrath, mehrere Streifenwagen waren in die Fahndung eingebunden. In einem Wendehammer an der Lobbericher Straße stoppten Einsatzkräfte den Pkw. Am Steuer: Ein polizeibekannter 19-jähriger Grefrather. Warum er nicht angehalten, war schnell klar: Das Auto war nicht zugelassen, hatte also auch keine Versicherung. Weiter hat der 19-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis und die Siegel des Kennzeichens waren manipuliert. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw sicher. Der 19-Jährige muss sich nun unter anderem Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Verkehrsunfallflucht verantworten. /wg (867)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

