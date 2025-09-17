POL-VIE: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall
Willich (ots)
Wir berichteten in unserer gestrigen Meldung 862 von einem Unfall gegen 12 Uhr auf der L362 in Willich, bei dem ein 20-Jähriger aus Willich tödlich verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (864)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell