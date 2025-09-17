PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Willich (ots)

Wir berichteten in unserer gestrigen Meldung 862 von einem Unfall gegen 12 Uhr auf der L362 in Willich, bei dem ein 20-Jähriger aus Willich tödlich verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (864)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:22

    POL-VIE: Mülltonnenbrand - Haben Sie etwas gesehen?

    Willich-Schiefbahn (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne in der Hermann-Löns-Straße in Schiefbahn. Da die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, wird nun nach möglichen Zeuginnen oder Zeugen gesucht. Bitte melden Sie sich beim KK1 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (863) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 18:45

    POL-VIE: Pressebericht vom 16.09.2025

    Viersen (ots) - 250916 Willich: Von der Straße abgekommen - junger Autofahrer erliegt nach Alleinunfall seinen Verletzungen Am Dienstagmittag ereignete sich der Unfall auf der L362, Sankt-Töniser-Straße in der Nähe der Einmündung zum 'Am Kuhbusch'. Nach derzeitigem Stand fuhr der 20-jähriger Willicher gegen 12 Uhr mit seinem Pkw auf der L362 in Richtung Willich. Aus noch ungeklärten Gründen kam er am Ende einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren