POL-VIE: Mülltonnenbrand - Haben Sie etwas gesehen?

Viersen (ots) - 250916 Willich: Von der Straße abgekommen - junger Autofahrer erliegt nach Alleinunfall seinen Verletzungen Am Dienstagmittag ereignete sich der Unfall auf der L362, Sankt-Töniser-Straße in der Nähe der Einmündung zum 'Am Kuhbusch'. Nach derzeitigem Stand fuhr der 20-jähriger Willicher gegen 12 Uhr mit seinem Pkw auf der L362 in Richtung Willich. Aus noch ungeklärten Gründen kam er am Ende einer ...

