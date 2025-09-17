POL-VIE: Mülltonnenbrand - Haben Sie etwas gesehen?
Willich-Schiefbahn (ots)
Am Dienstagabend kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne in der Hermann-Löns-Straße in Schiefbahn. Da die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, wird nun nach möglichen Zeuginnen oder Zeugen gesucht. Bitte melden Sie sich beim KK1 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (863)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell