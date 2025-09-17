PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mülltonnenbrand - Haben Sie etwas gesehen?

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne in der Hermann-Löns-Straße in Schiefbahn. Da die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, wird nun nach möglichen Zeuginnen oder Zeugen gesucht. Bitte melden Sie sich beim KK1 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (863)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 18:45

    POL-VIE: Pressebericht vom 16.09.2025

    Viersen (ots) - 250916 Willich: Von der Straße abgekommen - junger Autofahrer erliegt nach Alleinunfall seinen Verletzungen Am Dienstagmittag ereignete sich der Unfall auf der L362, Sankt-Töniser-Straße in der Nähe der Einmündung zum 'Am Kuhbusch'. Nach derzeitigem Stand fuhr der 20-jähriger Willicher gegen 12 Uhr mit seinem Pkw auf der L362 in Richtung Willich. Aus noch ungeklärten Gründen kam er am Ende einer ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:55

    POL-VIE: Nettetal-Breyell: Unfall an Tankstelle - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

    Nettetal-Breyell (ots) - Am gestrigen Montag kam es zu dem Unfall an der Ausfahrt der ELAN-Tankstelle auf der Dülkener Straße in Breyell. Ein 23-jähriger Radfahrer war gegen 15:45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Lötsch unterwegs, als ein weißer Pkw vom Tankstellengelände kam und die Vorfahrt des 23-Jährigen missachtete. Es kam zur Kollision, der junge Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren