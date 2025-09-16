PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Unfall an Tankstelle - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nettetal-Breyell (ots)

Am gestrigen Montag kam es zu dem Unfall an der Ausfahrt der ELAN-Tankstelle auf der Dülkener Straße in Breyell. Ein 23-jähriger Radfahrer war gegen 15:45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Lötsch unterwegs, als ein weißer Pkw vom Tankstellengelände kam und die Vorfahrt des 23-Jährigen missachtete. Es kam zur Kollision, der junge Mann stürzte. Man unterhielt sich kurz und fuhr dann weiter, ohne dass die Personalien ausgetauscht wurden. Zu Hause angekommen, bemerkte der Nettetaler, dass er doch verletzt war. Der Fahrer des Pkw ist etwa 60 Jahre alt, trug einen grauen Pullover und eine blaue Jeanshose. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun und sucht Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Erreichbar ist das Verkehrskommissariat in Willich über die 02162/377-0. /wg (860)

