POL-VIE: Viersen-Süchteln: Alleinunfall auf der Rheinstraße - Senior wird schwer verletzt
Viersen-Süchteln (ots)
Der 79-jährige Grefrather war gegen 15.20 Uhr mit seinem Elektromobil auf der Rheinstraße in Richtung Viersen unterwegs. Hier benutzte er den linken Gehweg. An einer Grünanlage geriet er mit dem linken Reifen an einen Randstein einer Grünanlage. Das Elektromobil kippte zur Seite, und der Grefrather wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Senior in ein Krankenhaus. Dort verblieb er stationär. /wg (859)
